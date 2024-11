La commissaria del partito nel capoluogo di provincia: «Ci stiamo preparando da tempo per la prossima competizione elettorale regionale perché crediamo ancora nella nostra terra»

«“Siamo Sognatori Audaci e Concreti“, viviamo con passione l’amore per la nostra terra ed è proprio per questo che riusciamo ad avvicinare e radicare sul territorio, nuove e giovani presenze nel nostro Movimento, mi sento di dirlo con “lusingato entusiasmo“».

Lo afferma in una nota, Tiziana De Nardo, commissario Provinciale di Italia del Meridione a Vibo Valentia.

«Il movimento con le nomine cittadine inizia a diventare una nuova realtà politica territoriale - afferma -. A farne parte difatti ci sono amministratori, giovani professionisti , uomini e donne che vivono la politica con nel senso più alto del termine, alla ricerca di idee e progetti politici lungimiranti e perseguibili».

«Il movimento che aveva visto precedentemente - prosegue - l’entrata del Dottore Francesco Arena e Carmine Sicari rispettivamente delegato regionale alle politiche sanitarie Idm e commissario cittadino di Tropea, Maria Loscri‘ e Domenico Pontoriero , entrambi delegati regionali del movimento, Francesco Curcio commissario cittadino di Vibo Valentia ,Michele Pannia commissario di San Gregorio d’Ippona , Vincenzo Curzio commissario di Soriano Calabro ,Fabrizio Quattrocchi delegato coordinamento Provinciale politiche giovanili, Marzia Fiammingo commissario di Spilinga si sono aggiunte le adesioni della consigliera comunale di Vibo Valentia, Azzurra Arena, Francesco Bagnato Commissario di Briatico».

«Molte altre nomine ed adesioni ad IdM da tutta la provincia diventano realtà quotidiana - conclude De Nardo -, con il tesseramento di molti appassionati che hanno voglia di credere ancora nella politica e la sua missione sociale, professionale e culturale. Ci stiamo preparando da tempo per la prossima competizione elettorale regionale perché crediamo ancora nella nostra terra, crediamo nelle menti libere e laboriose ,crediamo ,in un progetto per il sud. Noi siamo “Italia del Meridione“»