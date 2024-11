La Calabria si prepara a tornare al voto. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre, gli elettori saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e a eleggere il nuovo presidente. A risultare eletto governatore sarà il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Quattro i candidati in corsa: Amalia Bruni, Luigi de Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio. Venerdì 3 e sabato 4 settembre la presentazione delle liste aggiornate costantemente.

Il territorio calabrese è diviso in 3 circoscrizioni: Calabria Nord, che ricomprende la provincia di Cosenza e prevede 9 seggi; Calabria Centro, che ricomprende le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone e prevede 8 seggi; Calabria sud, che ricomprende la provincia di Reggio Calabria e prevede 7 seggi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi (30 in totale, di cui due terzi attribuiti con sistema proporzionale e i restanti con sistema maggioritario) le singole liste che superano il 4% dei voti validi e le coalizioni di liste che superano l’8%.

Candidati Circoscrizione nord (Cosenza) a sostegno di Amalia Bruni

Pd

Dorato Francesca

Locanto Maria

Aieta Giuseppe

Bevacqua Domenico detto Mimmo

Di Natale Graziano

Federico Umberto

Filippo Catia

Iacucci Francesco Antonio

Iaquinta Rossella



C’è anche il subcommissario provinciale di Cosenza Maria Locanto nella lista del Pd relativa alla circoscrizione Nord nella quale, come preannunciato, figurano il presidente della Provincia Francesco Iacucci ed i consiglieri regionali uscenti Mimmo Bevacqua, Graziano Di Natale e Giuseppe Aieta. Tra i candidati anche il sindaco di Luzzi Umberto Federico.



Movimento Cinque Stelle

Miceli Domenico

Leone Luigia

Campanella Giuseppe Antonio

Di Caprio Veronica Valentina

Gallo Rossella

Paldino Gianluca

Pancaro Cinzia

Sauro Vincenzo

Tavernise Davide

Tesoro Calabria

Tansi Carlo detto Tanzi

Gaccione Annamaria

Gioia Maria Teresa Olimpia detta Mariella

Lattuca Maria Assunta detta Lattuga

Lirangi Pietro detto Piero o Pierino

Morrone Francesco

Pignataro Peppino

Principe Rosa

Selvaggi Elisa

Partito Animalista – Democratici e Progressisti

Callegari Carmelo

Campana Isabella

Cerullo Vincenzo

Greco Marisa

Casaburi Anna

Palumbo Patrik

Di Lauro Caterina

Rossetti Maria Rosaria

Partito socialista

Andrea Francesco Campanella

Annarita Fiorentino

Antonio Forestieri

Rita Leone

Corrado Oliveti

Adele Pellegrino

Anna Roma

Serafino Tangari

Raffaella Turco

Amalia Bruni presidente

Mazzia Rosanna

Grosso Francesco

Manoccio Giovanni detto Mano

Morelli Ferdinando

Passarino Giuseppe

Pecora Maria detta Mariella

Pitaro Laura

Ranù Giuseppe

Spadafora Caterina detta Katia

Candidati Circoscrizione nord (Cosenza) a sostegno di Roberto Occhiuto

Forza Italia

Gianluca Gallo

Antonio De Caprio

Emira Ciodaro

Andrea Cuzzocrea

Katya Gentile

Giovanni Greco

Francesca Impieri

Carmelo Salerno

Pasqualina Straface

Lega

Pietro Santo Molinaro

Leo Battaglia

Stefania Bisignano

Francesca Borrelli in La Valle

Santo Capalbo

Grazia Maria Carmela Iannini

Simona Loizzo

Luigi Morrone

Antonio Russo



Tutto secondo pronostico per quanto concerne le candidature nella lista della Lega per la circoscrizione Nord, con l’uscente Pietro Santo Molinaro capolista e la presenza dell’ex segretario del Popolo delle Libertà Simona Loizzo. In lista anche Leo Battaglia nonostante l'episodio di Ferragosto, criticato da più parti, quando lanciò in mare mascherine e santini elettorali.

Udc

Graziano Giuseppe

Caputo Francesca Natalina

Caracciolo Pietro

Di Diego Teresa

Leone Antonella detta Lia

Madeo Cosimina detta Mina

Mongelli Denise

Novello Luigi

Papa Raffaele

Noi con l’Italia

Anastasio Oriente

Biondo Ernesto

Campanaro Fulvio

Maiolino Patrizia

Mastroscusa Tiziana

Perrino Romina

Russo Fabrizio

Sergio Franco

Siciliano Rosaria



C’è anche un ex consigliere regionale nella lista Noi con l’Italia. Si tratta di Franco Sergio, eletto nel 2014 nella lista Oliverio Presidente. Nel corso della legislatura ha ricoperto anche l’incarico di Presidente della Commissione Affari Istituzionali. Nel 2020 aveva mancato la riconferma ottenendo, nella lista Jole Santelli Presidente, 2.367 preferenze.

Forza Azzurri

Caputo Pierluigi

Battafarano Tiziana

Blandi Antonella

Chiappetta Piercarlo

Guccione Beatrice

Nigro Pasquale

Pizzuti Valeria

Silletta Pietro

Trento Leonardo

Coraggio Italia

Giancarlo Chiaradia

Nicolò De Bartolo

Serafina Falco

Mariolina Fera

Maria Rachele Filicetti

Katia Ianni

Alfredo Iorio

Giuseppe Moro

Nicola Tenuta

Fratelli d’Italia

Fausto Orsomarso

Daniela Astorino

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Luigi Lirangi

Gioacchino Lorelli

Mannarino Sabrina

Francesca Loredana Pastore

Emanuele Sapia



C’è l’assessore al turismo Fausto Orsomarso a guidare la lista Fratelli d’Italia nella provincia di Cosenza in cui figura, tra gli altri, anche Luigi Lirangi, sindaco di Terranova da Sibari, e Luciana De Francesco, moglie dell’uscente Luca Morrone. Inoltre sotto il simbolo dei meloniani ci sono anche l’assessore di Palazzo dei Bruzi Loredana Pastore che nel 2020 era candidata nella lista della presidente Jole Santelli, e l’ex assessore di Castrovillari Anna De Gaio.

I candidati della circoscrizione Nord a sostegno di Luigi de Magistris

Un’altra Calabria è possibile

Lucano Domenico detto Mimmo

Broccolo Angelo

Cavazzani Ada

Conforti Agostino

Di Leo Angela Antonia detta Angela

Greco Anna

Orsino Sergio

Pandolfi Luigi

Sicilia Maria Gabriella

DeMa

Domenico Boi

Felice D’Alessandro

Anna Teresa Gagliardi

Luisa Giglio

Sergio Gimigliano

Norina Scorza

Maria Angela Stamato

Domenico detto Mimmo Talarico

Ugo Vetere



De Magistris Presidente

Falcone Anna

Algieri detta Algeri Graziella

Aquino Sergio

Avolio Mariana

Bria Mario

Cianciulli Maria Grazia

Laghi Ferdinando

Pingitore Amedeo

Tarasi Pietro

Per la Calabria con de Magistris



Cortese Gennaro

Falsetti Cristine

Garritano Adele

Gaudio Cristian

Intrieri Giuseppe detto Pino

Maringolo Antonella

Migliori Sonia

Provenzano Francesco detto Franco

Ratti Francesco detto Ciccio

Calabria Resistente e Solidale



Andreoli Claudia

Commisso Giuliana

Guido Luigi

Guzzetti Tommaso

Massimilla Claudio

Roperti Maria Teresa

Saccomanno Paola

Salvo Luigi

Spadafora Giuseppe

Uniti con De Magistris

Ambrosiano Domenico

Cundari Daniel

Emmanuele Maria detta Stefania

Gallina Mario

Nardi Monica

Parilla Francesca

Gentile Francesco

Ponte Maurizio

Terranova Rosita

Anche nella circoscrizione Nord c’è Mimmo Lucano a guidare la lista Un’altra Calabria è possibile a sostegno di Luigi De Magistris. Da segnalare poi la presenza di Angelo Broccolo, segretario regionale di Sinistra Italiana.

I candidati della Circoscrizione Nord a sostegno di Mario Oliverio

Oliverio Presidente per la Calabria

Corigliano Maria Francesca

Belcastro Giuseppe

Caligiuri Mario

Carchidi Mara

Cariati Sabatino Aldo

Palopoli Marco

Pastore Aldo

Wasik Monika Anna

Zuccarelli Maria