La Calabria si prepara a tornare al voto. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre, gli elettori saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e a eleggere il nuovo presidente. A risultare eletto governatore sarà il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Quattro i candidati in corsa: Amalia Bruni, Luigi de Magistris, Roberto Occhiuto e Mario Oliverio. Venerdì 3 e sabato 4 settembre la presentazione delle liste aggiornate costantemente.

Anche la Circoscrizione sud fa registrare la carica dei circa 150 candidati per la conquista dei sette seggi a Palazzo Campanella. Una consultazione molto sentita in riva allo Stretto dove Forza Italia e Fratelli d’Italia si giocano anche il primato tra i partiti di centrodestra, atteso che la Lega alle ultime consultazioni regionali non ha raggiunto la doppia cifra. Nel centrosinistra è invece sempre il Partito democratico a farla da padrone.

Eppure non è stato facile per i partiti riempire tutte le caselle a loro disposizione. Molto quotati per la riconferma gli azzurri Giovanni Arruzzolo e Domenico Giannetta, insidiati dall’outsider Giuseppe Mattiani. La contesa però è con un certo Peppe Neri che miete consensi ormai da un decennio centrando l’obiettivo dell’elezione. Ma il centrodestra ha recuperato anche Raffaele Sainato dato in forse fino all’ultimo per via dei guai giudiziari che lo avevano travolto nell’inchiesta Inter nos riguardante l’Asp.

Proprio nelle ultime ore lo stesso Sainato ha diffuso la notizia di un suo futuro proscioglimento che ha rappresentato il lasciapassare per la candidatura. Molto quotato anche il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri che concorre nella stessa lista dell’uscente Giacomo Crinò. La lega punta molto sul terzetto formato da Giuseppe Gelardi, Stefano Princi e Maria Grazia Richichi, che dovranno fare i conti con l’uscente Tilde Minasi. Mentre l’Udc punta sul sempreverde segretario provinciale Paolo Arillotta.

A sinistra si ritrovano insieme Nicola Irto, campione di preferenze a livello regionale, e Mimmetto Battaglia. Con loro l’uscente Antonio Billari, e Gianni Muraca, in quota Giuseppe Falcomatà. A sostegno di de Magistris nella circoscrizione sud risaltano i nomi dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e del già candidato a sindaco di Reggio, Saverio Pazzano.

Il territorio calabrese è diviso in 3 circoscrizioni: Calabria Nord, che ricomprende la provincia di Cosenza e prevede 9 seggi; Calabria Centro, che ricomprende le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone e prevede 8 seggi; Calabria sud, che ricomprende la provincia di Reggio Calabria e prevede 7 seggi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi (30 in totale, di cui due terzi attribuiti con sistema proporzionale e i restanti con sistema maggioritario) le singole liste che superano il 4% dei voti validi e le coalizioni di liste che superano l’8%.

Candidati Circoscrizione sud (Reggio Calabria) a sostegno di Amalia Bruni

Pd

Nicola Irto

Domenico Battaglia (detto Mimmo)

Antonio Andrea Billari

Giovanni Muraca

Patrizia Liberto

Caterina Rossi

Mimma Pacifici

M5S

Annunziato Nastasi

Domenica Quagliata detta Dominella

Fabio Foti

Filippo Zavaglia

Giovanna Roschetti

Michele Mileto

Monica Della Vedova

Tesoro Calabria

Tansi Carlo (detto “Tanzi”)

Bonfa' Colomba

Ierace Antonella

Lacopo Ettore

Loprevite Vincenzo

Sant’Ambrogio Cesare Carmelo (detto “Cesare Santambrogio”)

Scopelliti Patrizia

Amalia Bruni presidente

Eugenia Maria Giovanna Silvana D’Africa

Marcello Anastasi

Maurizio Ciccarelli

Cesare De Marco

Antonino Liotta

Sandra Marzano

Giuseppina Zagarella

Partito animalista

Marilene Bonavita

Andrea Marino

Clara Angelica Palumbo

Maria Rosaria Rossetti

Domenico La Marca

Isabella Campana

Vincenzo Cerullo

Partito socialista

Magazzù Antonino

Scordo Carmela

Calogero Stefania

Parisi Alexandra

Tredici Salvatore

Foti Rosario

Leone Rita

Europa verde

Pontecorvo Gerardo

Praticò Elvira

Britti Ruggero

Giglio Patrizia

Giordano Vincenzo

Simeri Maria

Rositano Domenico

Candidati circoscrizione sud (Reggio Calabria) a sostegno di Roberto Occhiuto

Forza Italia

Giovanni Arruzzolo

Domenico Giannetta

Giuseppe Mattiani

Antonino Gullì

Maria Concetta Caridi

Concetta Patrizia Crea

Carmela Pedà

Lega

Tilde Minasi

Francesca Diano

Cosimo Damiano Spagnolo

Enzo Cusato

Maria Grazia Richichi

Giuseppe Gelardi

Stefano Princi

Fratelli d'Italia

Giuseppe Neri

Giovanni Calabrese

Antonio Marziale

Antonino Muratori

Monica Falcomatà

Giovanna Cusumano

Francesca Frachea

Udc

Pietro Fallanca

Maria Pia Antonietta Guarna

Antonio Malara

Santa Marte

Federica Megale

Flavio Russo

Antonino Vadalà detto Nino

Coraggio Italia

Serena Anghelone

Salvatore Cirillo

Pasquale Imbalzano

Alessandra Mina

Gianmarco Oliveri

Sebastiano Primerano

Concetta Scarcella detta Cetty

Forza Azzurri

Raffaele Sainato

Giacomo Pietro Crinò

Pierpaolo Zavettieri

Antonella Anastasi

Simona Caruso

Elisabetta Digiorgio

Concetta Nicolosi

Noi con l'Italia

Mariateresa Arcadi

Antonino Maiolino detto Tonino

Massimo Gaetano Morgante

Maria Pompilio

Riccardo Ritorto;

Giuseppe Sergi detto Peppe

Carmela Servino

Candidati circoscrizione sud (Reggio Calabria) a sostegno di Luigi de Magistris

De Magistris Presidente

Ippolito Pino

Morabito Stella

Neri Caterina (detta Marina)

Nucera Carmelo Giuseppe

Perrelli Francesco

Repaci Sandro

Tortorella Maria Laura

DeMa

Daniela Bellocco

Luigi Chiappalone

Antonietta Creazzo Dettanelli

Francesco Mileto

Saverio Pazzano

Adone Pistolesi

Adriana Vasta

Calabria resistente

Massimo Cogliandro

Lorenzo Fascì

Giuseppe Fusco

Ilenia Ilaria

Silvia Martino

Cinzia Aurelia Messina detta Cinzia

Vanessa Riitano

Uniti con de Magistris

Capogreco Francesco Emanuele

Carchidi Angelo

Fontanelli Giovanna

Frisina Pasquale

Mulè Simona

Scrivo Eleonora Maria Anna

Zaccuri Maria Lucia

Per la Calabria con de Magistris

Bartolo Iolanda (detta Iole)

Comperatore Giuseppe

Giordano Amalia

Leonardo Giuseppe

Malara Valeria

Rulli Nicola

Sciotto Angelo

Candidati circoscrizione sud (Reggio Calabria) a sostegno di Mario Oliverio

Barberi Giuliana

Condarcuri Rosario Valdimir

D’Agostino Francesco

Fotia Maria Pia

Laurenzano Leo Mario

Sottilaro Elisa Lucrezia

Zavettieri Agostino