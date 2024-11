Per i segretari provinciali Siulp ed Fsp «l'elettorato, che purtroppo dimostra disaffezione nei confronti della politica per come emerge dall'astensionismo, guarda con attenzione a candidature che provengono dal nostro interno»

«Ci complimentiamo per l'ottimo risultato ottenuto e facciamo gli auguri di buon lavoro al nostro collega Antonio Montuoro, neo eletto consigliere regionale». Lo dichiarano Gianfranco Morabito e Rocco Morelli, rispettivamente segretario provinciale dei Sindacati di Polizia Siulp ed Fsp, nel commentare l'elezione di Montuoro al consiglio regionale della Calabria, espressione di Fratelli d'Italia, poliziotto di professione e già consigliere provinciale di Catanzaro.

«Una candidatura - dicono - che non poteva che generare sin dall'inizio entusiasmo tra le nostre fila in quanto espressione diretta della nostra categoria lavorativa e verso la quale tanti colleghi hanno riposto estrema fiducia».

Da rappresentanti sindacali della Polizia di Stato e da Servitori dello Stato in divisa - continuano i Segretari Provinciali Siulp e Fsp - ci rende orgogliosi questo risultato ottenuto da Antonio Montuoro in quanto evidenzia come l'elettorato, che purtroppo dimostra disaffezione nei confronti della politica per come emerge dall'astensionismo, guarda con attenzione a candidature che provengono dal nostro interno. Pertanto cogliamo l'occasione - concludono Morabito e Morelli - anche per complimentarci con l'onorevole Wanda Ferro per aver saputo scegliere in maniera oculata un interlocutore politico nostro collega che rappresenta una garanzia».