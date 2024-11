La coalizione di centrodestra sarebbe in netto vantaggio per la corsa verso la Cittadella della Regione Calabria. È quanto emerge da un sondaggio commissionato dalla Rai al Consorzio Opinio Italia nel periodo di riferimento che va dal trenta agosto al primo settembre 2021.

La squadra guidata da Roberto Occhiuto supererebbe di 20 punti percentuali la coalizione di Amalia Bruni: centrodestra 44-48%; centrosinistra 24-28%. Seguirebbero a ruota il candidato governatore Luigi de Magistris con il 16-20% e l’ex presidente Mario Oliverio che si fermerebbe all’8-12%.

Note

I dati sono stati raccolti e analizzati da tre istituti: Piepoli, Emg e NotoSondaggi.

Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo delle popolazioni comunali/regionali per sesso, età, istruzione e quartieri della città/province.

Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione Cati-Cami-Cawi.

Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione comunale/regionale maggiorenne; campione: 1.000 rispondenti per rilevazione; intervallo fiduciario delle stime: ±3,1%.