L'invito è arrivato al termine della riunione in streaming con i big calabresi. Al centro del vertice romano, le modalità di allargamento della coalizione

Nei prossimi giorni il commissario regionale del Pd Stefano Graziano e il candidato governatore Nicola Irto voleranno a Roma per un incontro a quattro insieme al segretario nazionale Enrico Letta e al responsabile nazionale degli Enti Locali Francesco Boccia.

È stato proprio quest’ultimo ad annunciarlo al termine della riunione in streaming che si è svolta oggi introno all’ora di pranzo insieme ai big calabresi. Oltre a Boccia e Irto hanno partecipato all’incontro anche il commissario Stefano Graziano, a questo punto più che riconfermato, il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, i parlamentari Enza Bruno Bossio e Antonio Viscomi, i consiglieri regionali Domenico Bevacqua, Carlo Guccione e Luigi Tassone, oltre ai dirigenti Giovanni Puccio, Enzo Insardà, Mario Valente e Sebi Romeo.

Un dialogo fitto che ha messo alcuni paletti in vista della prossima competizione elettorale. Da un lato la conferma della candidatura di Nicola Irto, che sembra ormai blindato, dall’altro il massimo impegno per allargare la coalizione non escludendo il dialogo con nessuno, neanche con il Polo civico di Luigi de Magistris, e puntando ad ottenere il sì dai Cinque Stelle dopo il nuovo corso impresso a livello nazionale da Enrico Letta e Giuseppe Conte.

Proprio le modalità di allargamento dell’alleanza a sostegno della candidatura di Nicola Irto sarà al centro del prossimo vertice romano, così come ha spiegato lo stesso Francesco Boccia nelle conclusione dell’incontro, al termine delle quali a invitato nella Capitale Irto e Graziano.