Sono 7 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto candidato per la coalizione del centrodestra per il rinnovo del Consiglio regionale: Fi, Fdi, Lega, Udc, Cambiamo con Toti, Noi Con L'Italia e Coraggio Italia. I nomi dei candidati che appoggiano il nome del forzista vengono ufficializzati in queste ore con la presentazione delle liste. Le giornate di voto sono attese per il 3 e 4 ottobre.

Occhiuto sfiderà il fronte del centrosinistra rappresentato da Amalia Bruni (LE LISTE); il polo civico di de Magistris (LE LISTE) e Mario Oliverio (LE LISTE).

Le liste a sostegno di Roberto Occhiuto

Forza Italia

Circoscrizione Nord

Gianluca Gallo

Antonio De Caprio

Emira Ciodaro

Andrea Cuzzocrea

Katya Gentile

Giovanni Greco

Francesca Impieri

Carmelo Salerno

Pasqualina Straface

Circoscrizione Centro

Michele Comito

Valeria Fedele

Salvatore Gaetano detto Pablo

Carmela Maiolo

Silvia Parente

Antonello Talerico

Peppino Zaffina

Giovanni Matacera



Circoscrizione Sud

Giovanni Arruzzolo

Domenico Giannetta

Giuseppe Mattiani

Antonino Gullì

Maria Concetta Caridi

Concetta Patrizia Crea

Carmela Pedà

Lega

Circoscrizione Nord

Pietro Santo Molinaro

Leo Battaglia

Stefania Bisignano

Francesca Borrelli in La Valle

Santo Capalbo

Grazia Maria Carmela Iannini

Simona Loizzo

Luigi Morrone

Antonio Russo

Circoscrizione Centro

Pina Scigliano

Sandra Tassoni

Francesco Muzzopappa

Pietro Raso

Filippo Mancuso

Nicola Daniele

Giuseppe Macrì

Antonietta D'Amico

Circoscrizione Sud

Tilde Minasi

Francesca Diano

Cosimo Damiano Spagnolo

Enzo Cusato

Maria Grazia Richichi

Giuseppe Gelardi

Stefano Princi

Fratelli d'Italia

Circoscrizione Nord

Fausto Orsomarso

Daniela Astorino

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Luigi Lirangi

Gioacchino Lorelli

Mannarino Sabrina

Francesca Loredana Pastore

Emanuele Sapia

Circoscrizione Centro

Filippo Pietrapaolo

Antonio Montuoro

Rosina mercurio

Maurizio conforto

Giuseppe falduto

Maria Brosio

Michele de Simone

Antonella verterame

Circoscrizione Sud

Giuseppe Neri

Giovanni Calabrese

Antonio Marziale

Antonino Muratori

Monica Falcomatà

Giovanna Cusumano

Francesca Frachea

Coraggio Italia

Circoscrizione Nord

Giancarlo Chiaradia

Nicolò De Bartolo

Serafina Falco

Mariolina Fera

Maria Rachele Filicetti

Katia Ianni

Alfredo Iorio

Giuseppe Moro

Nicola Tenuta

Circoscrizione Centro

Carmen Carceo

Francesco De Nisi

Caterina Garzaniti

Mario Migliarese

Cosima Teresa Miletta

Denise Priolo

Frank Mario Santacroce

Elisabetta Zaccone

Coraggio Italia Sud

Serena Anghelone

Salvatore Cirillo

Pasquale Imbalzano

Alessandra Mina

Gianmarco Oliveri

Sebastiano Primerano

Concetta Scarcella detta Cetty



Udc

Circoscrizione Nord

Graziano Giuseppe

Caputo Francesca Natalina

Caracciolo Pietro

Di Diego Teresa

Leone Antonella detta Lia

Madeo Cosimina detta Mina

Mongelli Denise

Novello Luigi

Papa Raffaele



Circoscrizione Centro

Flora Sculco

Sinibaldo Esposito detto Baldo

Pasquale Giuseppe Capicotto

Franca Mercante

Gennaro Le Rose detto Rino

Azzurra Rita Ranieri

Filippo Scalzi

Marisa Zangari

Circoscrizione Sud

Pietro Fallanca

Maria Pia Antonietta Guarna

Antonio Malara

Santa Marte

Federica Megale

Flavio Russo

Antonino Vadalà detto Nino



Noi con l'Italia

Circoscrizione Nord

Anastasio Oriente

Biondo Ernesto

Campanaro Fulvio

Maiolino Patrizia

Mastroscusa Tiziana

Perrino Romina

Russo Fabrizio

Sergio Franco

Siciliano Rosaria

Circoscrizione Centro

De Fina Alessia

L'Andolina Massimo

Mirarchi Teresa Anna detta Tea

Mirigliani Francesco Liberato

Nesci Maria Rosaria

Rosato Michele

Stanizzi Concetta

Noce Silvio



Circoscrizione Sud

Mariateresa Arcadi

Antonino Maiolino detto Tonino

Massimo Gaetano Morgante

Maria Pompilio

Riccardo Ritorto;

Giuseppe Sergi detto Peppe

Carmela Servino



Forza Azzurri

Circoscrizione Nord

Caputo Pierluigi

Battafarano Tiziana

Blandi Antonella

Chiappetta Piercarlo

Guccione Beatrice

Nigro Pasquale

Pizzuti Valeria

Silletta Pietro

Trento Leonardo

Circoscrizione Centro

Pasqualino Scaramuzzino

Tranquillo Paradiso

Rosi Rubino

Tiziana De Nardo

Ottavio Tesoriere

Giorgio Arcuri

Francesco Mauro

Teresa Ruberto



Circoscrizione Sud

Raffaele Sainato

Giacomo Pietro Crinò

Pierpaolo Zavettieri

Antonella Anastasi

Simona Caruso

Elisabetta Digiorgio

Concetta Nicolosi

Chi è Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto, cosentino, classe 69, separato con due figli, laureato in scienze economiche e sociali presso l’Università della Calabria, giornalista pubblicista, è stato direttore generale del gruppo “Media Tv”, che ricomprendeva, tre le altre, Ten, Rete Alfa e Telestars. Ha una lunga carriera politica alle spalle. Eletto consigliere comunale di Cosenza dal 1993 al 1997, all’opposizione di Giacomo Mancini, nel 2000 si candida alle elezioni regionali calabresi con Forza Italia, venendo eletto con 9000 preferenze personali. In quella sua prima legislatura è stato membro del Congresso delle Regioni costituito dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.

Nel 2002, a seguito di dissidi interni in Forza Italia, viene deferito ai probiviri e allora decide di aderire al Centro Cristiano Democratico di Pier Ferdinando Casini e poi nell’Udc.

Alle elezioni regionali del 2005 viene eletto con 16.200 preferenze personali con l’Udc e diviene vicepresidente del Consiglio regionale. Alle elezioni politiche del 2008 diviene deputato dell’Udc, eletto nella circoscrizione Calabria.

Nel 2010 è candidato dell’Udc alle elezioni provinciali di Cosenza, contro Mario Oliverio, Pino Gentile e Orlandino Greco, ottenendo il 10%.

Il passaggio a Forza Italia

Nel 2013 è candidato alle elezioni politiche nel secondo posto del listino bloccato dell’Udc, ma siccome il leader nazionale Lorenzo Cesa opta per il seggio calabrese al fine di favorire il pugliese Angelo Cera, Roberto Occhiuto rimane fuori dal palazzo. Pertanto, il 13 dicembre del 2013 aderisce a Forza Italia, a seguito dello scioglimento del Pdl. Ritorna alla Camera dei Deputati il 25 maggio 2014, dopo l’elezione di Lorenzo Cesa alle elezioni europee e diventa vicepresidente del gruppo di Forza Italia.

Le elezioni del 2019

Alle elezioni politiche del 2018 è capolista di Forza Italia nella circoscrizione nord, mentre è al secondo posto, dopo Jole Santelli, nella circoscrizione sud. Una volta rieletto viene nominato Vice Presidente Vicario del gruppo di Forza Italia. Il 13 aprile 2019 il fratello di Roberto, Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza dal 2011, annuncia la sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria sostenuto da Forza Italia e da liste civiche. Nell’autunno dello stesso anno Matteo Salvini pone il veto sulla candidatura. Alla fine i due fratelli decisono di sostenere entrambi la candidatura di Jole Santelli. Il 15 febbraio 2021 Roberto Occhiuto viene nominato capogruppo facente funzioni di Forza Italia, divenendo capogruppo a tutti gli effetti il successivo 9 marzo.

In campo per le regionali 2021

Il 16 giugno 2021 viene ufficializzata la sua candidatura alla Presidenza della Regione Calabria con l’appoggio di Forza Italia, Fratelli D’Italia, Cambiamo! Con Toti – Coraggio Italia, Noi Con l’Italia, Udc e Lega.

Quest’ultima, però, impone alla coalizione e a Roberto Occhiuto il “ticket” con l’attuale presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.