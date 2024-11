Si inasprisce lo scontro nel Pd. Un partito che rischia di "saltare in aria" nell'ambito territoriale catanzarese, lacerato da una spaccatura interna dagli imprevedibili sviluppi e soprattutto insanabile.

Adesso, proprio in questa rovente mattinata anche se a Catanzaro piove forte e fa freschetto, l'ultima notizia è quella relativa a una sorta di… tutti contro uno con quattro candidati che minacciano di ritirarsi se ai "nastri di partenza" figurerà un loro collega. Nervi tesissimi, dunque, come abbiamo scritto ieri sera. E c'è già chi parla di un'iniziativa clamorosa da parte di chi resterà fuori. L'ipotesi, infatti, è di una protesta davanti alla sede dei Democrat di Calabria. Ma sono - per adesso - voci che si rincorrono. Di certo, per ora, c'è solo che a pochissimo tempo dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, manca ancora l'accordo. Un fatto inusuale persino per una velenosa campagna elettorale come questa.

LEGGI ANCHE: Elezioni Calabria, presentazione delle liste: nervi tesi in casa Pd