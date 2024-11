Saltano i nervi in casa Pd, e non solo quelli, proprio nei pressi del traguardo, ovvero all'atto dell'ufficializzazione della squadra da schierare in campo in vista delle sempre più imminenti Regionali. Tanto che questa potrebbe annunciarsi come la notte dei lunghi coltelli in casa Dem.

Non sono infatti bastati mesi di contrattazioni e patti per dirimere il nodo candidature nella Circoscrizione CentroCentro, in cui - secondo i soliti ben informati - si sarebbe arrivati a un muro contro muro dagli incredibili sviluppi. Si dice, a riguardo, che uno degli aspiranti consiglieri più accreditati minacci di firmare l'adesione solo domattina e a patto nella lista non ci sia il nome di un collega non voluto da lui e da molti altri nel partito.

Una posizione che potrebbe portare a clamorosi colpi di scena sul rush finale della presentazione dei fatidici documenti propedeutici alla possibilità di sottoporsi al giudizio degli elettori il prossimo 3 e 4 ottobre. Se le indiscrezioni verranno confermate i Democrat catanzaresi ne usciranno comunque a pezzi con una guerra interna dagli sviluppi inattesi, anche in vista delle Comunali del capoluogo.