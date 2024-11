Il senatore in una nota: «Autorevole, indipendente, è espressione della società civile che unisce il fronte democratico e progressista»

«In Calabria siamo tornati al punto di partenza, con il campo democratico che deve di nuovo scegliere il candidato alla presidenza della Regione Calabria. Letta, Conte e Speranza avevano indicato una donna, un’imprenditrice, Maria Antonietta Ventura, che si è ritirata per evitare che vicende che riguardano la sua azienda potessero dare adito a strumentalizzazioni. Io penso, come pensavo un mese fa, che il candidato autorevole, indipendente, espressione della società civile che unisse il fronte democratico e progressista c’era e c’è anche oggi ed è il professor Enzo Ciconte».

Lo afferma, in una nota, il senatore Sandro Ruotolo. «È il candidato giusto - continua - perché conosce la sua terra, perché esprime quella radicalità nei valori e quella competenza nell’azione di governo di cui ha bisogno la Calabria per lasciarsi alle spalle le rendite di posizione che hanno ridotto questa splendida regione in una dimensione di marginalità».