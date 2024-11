A un passo dalla quella che veniva data come una rottura imminente del fronte civico, Luigi de Magistris e Carlo Tansi sembrano aver ritrovato la piena sintonia, che suggellano con una foto pugno contro pugno e una nota congiunta.

«Costruttivo, passionale, coinvolgente e visionario l’incontro che oggi ci ha visto coinvolti, in un pomeriggio di sole nel cuore della Calabria – scrivono il sindaco di Napoli e il leader di Tesoro Calabria -. Un incontro che ancora una volta ha confermato la profonda convergenza, di programma e di intenti che rendono la nostra coalizione l’unica vera alternativa per il cambiamento in Calabria. Stiamo costruendo una bella storia con le donne e gli uomini di questa meravigliosa terra, che vogliono stare dalla parte giusta».

Torna il sereno, dunque, dopo una settimana vissuta pericolosamente, a un passo dalla separazione. Parole che decisamente stonano con quel lapidario “meglio soli che male accompagnati” che Tansi aveva pubblicato qualche giorno fa sui social, anche se non esplicitamente rivolto al “suo” candidato a presidente della Regione. Quanto durerà questo “pomeriggio di sole” è tutto da vedere.