Scontro tra l'imprenditore vibonese ed il candidato al Parlamento per il centrosinistra

Pippo Callipo agita la doppia candidatura di Giacomo Mancini, rilanciandola sui social. Un’iperbole polemica, quella di Callipo, che ha assunto però i contorni di una vera e propria fake news, visto che in molti credono che Mancini sia candidato contemporaneamente alle politiche e alle regionali, nonostante il 4 marzo si voti solo per il rinnovo del Parlamento. Socialista nell’anima, candidato nel collegio uninominale di Cosenza per il centrosinistra, Mancini nel 2014 era reduce dall’esperienza nel governo regionale al fianco di Scopelliti. Quasi un obbligo puntare ad un seggio in consiglio regionale sotto le insegne di Forza Italia. Ma di acqua sotto i ponti da allora ne è passata. Per lui e per tanti altri interpreti della politica che hanno trovato una ricollocazione nel variegato panorama dei partiti, sconquassato dai molteplici cambiamenti di programmi e di alleanze.

La scelta di candidarsi alle Politiche

Avrebbe potuto rimanere a casa, magari addirittura sostenere sottotraccia la corsa di Fausto Orsomarso, essendo Mancini primo dei non eletti. E raccogliere all’esito del voto la più che probabile opportunità di subentrare allo stesso Orsomarso a Palazzo Campanella. Ora che ci ha messo la faccia però, gli tocca confrontarsi con consensi e critiche. E anche con qualche tentativo di speculazione. Dal quale Mancini si difende. Anzi, rilancia: «Pippo Callipo sul suo profilo ha rilanciato una fake news contro di me che sta circolando in rete. Accompagnandola da un commento volgare. Iniziamo con il fare chiarezza. Una volta in più, che non guasta mai».

«Comunque vadano le cose resterò nel centrosinistra»

«La fake news dice che sarei candidato in contemporanea sotto il simbolo del Pd e di Fi. Una bufala colossale – dice Mancini – La verità è che sono candidato alla Camera nel collegio di Cosenza sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. Nella coalizione di centrosinistra rimarrò anche dopo il 4 marzo. Qualsiasi sarà l’esito elettorale. Punto. Continuiamo con una domanda: che interesse ha Pippo Callipo ad alimentare una polemica falsa contro di me? Innanzitutto chiariamo: Pippo Callipo è un imprenditore vibonese che controlla diverse società di famiglia e che spazia i suoi interessi dall’alimentare, allo sport, al turismo. È un uomo di potere. Espressione più profonda del sistema vibonese che pervade la nostra terra da tanti decenni. Insomma Pippo Callipo non è un uomo nuovo. Non si è fatto da se. Non è un outsider. E’ parte integrante del sistema. Ha anche provato l’avventura in politica. Si è candidato alla presidenza della regione. Con risultati fallimentari. E allora perché Callipo propala fake news contro di me? Risposta: Callipo sponsorizza la signora Anna Laura Orrico, candidata per M5S contro di me nel collegio di Cosenza. Il motivo di una cosi forte sponsorizzazione di Callipo è la prova provata che è stato Callipo a infiltrare nel M5S la Orrico pretendendo il suo inserimento in lista nonostante la signora sia stata in tempi recenti già militante di Idv e abbia saltellato tra partiti e movimenti. Ma ci sono elementi ancora più inquietanti. Che emergeranno – conclude Mancini preannunciando una seconda puntata di prossima pubblicazione - Quello che deve essere chiaro subito è che è dovere di tutti noi cosentini difendere la nostra comunità dalle operazioni tentacolari di chi vuole alimentare i propri interessi opachi sulla pelle dei cittadini».