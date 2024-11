«Comunichiamo che in occasione delle prossime elezioni politiche sarà candidato al Senato nella lista di Unione Popolare Carlo Petitto, quale espressione di Potere al Popolo»

«Comunichiamo che in occasione delle prossime elezioni politiche sarà candidato al Senato nella lista di Unione Popolare Carlo Petitto, quale espressione di Potere al Popolo».

Carlo Petitto ha nelle scorse ore sciolto la riserva ed accettato la proposta di candidatura che all’unanimità i membri dell’assemblea territoriale di Catanzaro gli avevano rivolto.

«Da sempre impegnato come militante, studioso ed avvocato – si legge nella nota - nelle battaglie per una società più giusta, a fianco degli immigrati, degli attivisti in lotta perseguitati, contro i processi politici e l’uso politico degli stessi. Ed ancora in prima linea nel denunciare le politiche securitarie nonché la inumana condizione delle carceri italiane aggravate dalla ossessione per la carcerazione a tutti i costi».

«Ne rammentiamo, poi, lo strenuo zelo – e gli eccellenti risultati ottenuti - nei processi imbastiti contro i manifestanti del G8 a Genova tra i quali quello noto come No Global, istruito dalla Procura di Cosenza con le accuse di associazione sovversiva, cospirazione politica, attentato contro organi costituzionali».

«Riteniamo che il suo impegno politico e professionale, reso sempre con rigore, costituisca un valore aggiunto per la proposta politica di Unione Popolare ed una concreta possibilità di riscatto per la nostra terra».