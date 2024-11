«Area Libera Italia, nella sua articolazione di Ali per Catanzaro, ha appreso favorevolmente della candidatura a sindaco per la città di Catanzaro dell'onorevole Wanda Ferro». Lo comunica il suo presidente nazionale l'avvocato catanzarese Luigi Ciambrone che ha subito riunito ad horas l'assemblea degli iscritti i quali hanno deliberato di approvare il sostegno del Movimento alla candidatura a sindaco della città di Catanzaro dell'onorevole Wanda Ferro.

«Un sostegno che affonda le sue radici nella stima e nell'apprezzamento di una donna che della buona politica ha fatto la missione della sua vita. Già negli anni scorsi il movimento ha creato una sinergia con Wanda Ferro, all'epoca presidente della Provincia di Catanzaro, nel campo culturale e sociale. Su tutte l'evento della donazione di preziose opere del Maestro Raimondo Cefaly da Cortale all'ente provincia». Valutati tutti i candidati a sindaco il movimento politico-culturale ha deciso di sostenere Wanda Ferro «che è un esponente politico di spicco che rappresenta adeguatamente le esigenze di tutti i catanzaresi - prosegue la nota - che credono in un necessario e nuovo rinascimento dell'attività economia e sociale del capoluogo regionale, sempre più in difficoltà anche alla luce del nuovo contesto economico e geo politico attuale».

«Wanda Ferro ha sempre dimostrato di essere un ottimo e capace amministratore, con testa alta e schiena dritta, della res publica. Ha dimostrato con la sua azione politica di non appartenere ad alcuna lobby e di essere in grado di liberare la città di Catanzaro da quella cappa di malaffare che il nostro movimento ha da sempre denunciato e combattuto. Ali ha sostenuto, in precedenza, altre candidature in diverse competizioni elettorali e i suoi candidati hanno sempre vinto le elezioni.

Questo è l'augurio che rivolgiamo non solo a Wanda Ferro, che con grande spirito di sacrificio e amore per la città ha accettato la candidatura, ma anche alla città di Catanzaro e ai catanzaresi che saranno chiamati alle urne ad esprimere la loro scelta. Gli iscritti ad Ali lo hanno già fatto scegliendo come loro sindaco Wanda Ferro e come recita lo slogan del movimento: con Ali si vola».