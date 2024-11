La parlamentare pentastellata aveva accusato il deputato Pd e il Presidente Niglia di raccontare frottole in merito ai contributi del governo

E l’on. Bruno Censore del Pd sfida la sua omologa Dalila Nesci del M5S ad un confronto televisivo sui temi legati ai problemi della provincia di Vibo Valentia. La sfida lanciata dalla pagina ufficiale di Facebook del parlamentare democrat, in risposta alle accuse che la parlamentare tropeana pentastellata, la quale aveva accusato il deputo Pd e il Presidente Niglia di raccontare balle in merito ai contributi del governo a favore della provincia. La risposta di Bruno Censore non si è fatta attendere.

“L'on.Nesci affronta il problema delle province sofferenti ed in particolare quella di Vibo Valentia in maniera superficiale, derivante dal nanismo politico che affligge in generale il Movimento 5 Stelle. -Ha attaccato l’esponente politico del Pd- “Non mi va di discutere del suo latitante impegno per la Calabria e la sua Provincia, ma la invito ad un confronto pubblico televisivo, salvo che la stessa non sia afflitta dalla sindrome di Di Maio, e cioè quella di sfuggire ai confronti pubblici con le altre forze politiche”.

Ora si tratterà di attendere la risposta della Nesci e vedere se accetta la sfida. Nel frattempo la nostra testata da la disponibilità dell’arena televisiva.