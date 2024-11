Si chiama Renato Cipolla, ha 67 anni ed è un insegnante in pensione e da qualche ora è il candidato a sindaco per il M5s nel Comune di Belvedere. Lo ha ufficializzato nel pomeriggio Salvatore Bellanza, del meetup Amici di Beppe Grillo-Belvedere in Movimento. L'annuncio è arrivato durante un incontro organizzato nella cittadina tirrenica, in cui, tra le altre cose, si è parlato anche di reddito e pensione di cittadinanza.

La consacrazione da parte dei big calabresi

La candidatura è stata tenuta a battesimo dai parlamentari calabresi Anna Laura Orrico, Vittoria Baldino e Massimo Misiti. «Cambiamo insieme questa città. Per farlo - ha detto il medico di origini reggine - abbiamo bisogno di tutti i cittadini di Belvedere che abbiano a cuore le sorti del loro territorio. E la partecipazione di tutti si tradurrà nel programma elettorale. Faremo incontri per ascoltare tutti coloro che vorranno redigere insieme al nostro candidato Cipolla i punti su cui lavorare per il bene della comunità. Non sarà un programma per Belvedere, ma con Belvedere».

«Puntiamo a rilanciare la cittadina»

Il neo candidato Renato Cipolla ha esortato i cittadini ad operare per un vero cambiamento e ad un rilancio del paese «perché - ha detto - lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti e a noi stessi per un rilancio di Belvedere dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico puntando molto sul turismo».