Depositate le liste per le comunali di ottobre. A sfidarsi il sindaco uscente e due ex consiglieri comunali di opposizione

Sono tre le liste depositate questa mattina a Borgia, nel catanzarese, in vista delle elezioni amministrative del tre e quattro ottobre prossimi. A partire da quella che fa capo al sindaco uscente Elisabeth Sacco, che ritenta la scalata per la fascia tricolore. Tenta la corsa anche Giovanni Maiuolo e Marta Cristofaro, entrambi consiglieri comunali in opposizione della consiliatura in scadenza.

Lista U&C Unità e Coerenza Elisabeth Sacco Sindaco

Virginia Amato

Cono Cantelmi

Giuseppe detto Rocco Chiera

Giuseppe Citraro

Irene Cristofaro

Nicola Danieli

Marco Lapiana

Francesca Narda

Iva Tavano

Angela Totino

Davide Verre

Gregorio Zaccone

Lista un patto per il futuro, Giovanni Maiuolo Sindaco

Rosy Lavinia Brescia

Danilo Domenico Fruci

Rosalba Chiarella

Francesco Paravati

Graziella Leotta

Giuseppe Burdino

Gaetano Cristian Procopio

Giada Stanà

Roberto Chiarella

Angelo Veraldi

Salvatore Vallone

Giuseppe Dodaro

Lista Progettiamo Borgia, Marta Cristofaro sindaco

Francesca Fodaro

Alessia Chiarella

Annarita Citraro

Valentina Timpano

Rosalba Fusto

Domenico Ferraina

Lorenzo Scarfone

Salvatore Mauro

Salvatore Posella

Aldo Valeo

Emiliano Zaccone

Salvatore Citraro