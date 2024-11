Il termine per la presentazione di eventuali dichiarazioni è scaduto a mezzogiorno di oggi. In vista della sfida fra Donato e Fiorita si registrano solo appoggi politici da parte di due degli altri quattro candidati ( ASCOLTA L'AUDIO )

Nessuna dichiarazione di apparentamento per il turno di ballottaggio è stata presentata all'Ufficio centrale elettorale del Comune di Catanzaro. Lo riferiscono fonti del Comune alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali dichiarazioni, scadenza avvenuta oggi alle ore 12.

Per il ballottaggio, che domenica 26 giugno vedrà la sfida tra i candidati sindaco Valerio Donato, sostenuto da una coalizione composta da forze di centrodestra, di centrosinistra e moderate, e Nicola Fiorita, sostenuto da una coalizione di centrosinistra comprensiva di Pd e M5s, si registrano solo appoggi politici da parte di due degli altri quattro candidati sindaco in lizza al primo turno alle Comunali di Catanzaro.

Per Donato ha dato indicazione di voto la candidata sindaco di Fratelli d'Italia, la parlamentare Wanda Ferro, per Fiorita invece ha dato indicazione di voto il candidato sindaco di una coalizione civica espressione di aree moderate e di centrodestra, Antonello Talerico, presidente dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro. Dagli altri due candidati sindaco, Francesco Di Lieto ("Osiamo insieme”) e Nino Campo (“Catanzaro Oltre”) non è arrivata nessuna indicazione di voto.