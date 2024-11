È una sola la lista presentata a Cicala in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. Nel comune catanzarese situato ai piedi della Sila Piccola nel quale a breve dovrebbe nascere la prima casa-paese per persone affette da demenza, si ripresenta per la fascia tricolore per il terzo mandato, senza trovare avversari, l’uscente Alessandro Falvo. Funzionario del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, vicepresidente dell’Autorità idrica della Calabria e presidente del Distretto rurale del Reventino Mo.Re.

Lista Cicala nel cuore, Alessandro Falvo Sindaco