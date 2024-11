I conti non tornano nel centrodestra, dove il candidato a sindaco è l’unico che ha preso meno voti (1399) delle liste che lo sostenevano.

C’è un dato significativo che riguarda Francesco Caruso, frontman del centrodestra e grande favorito per la corsa alla poltrona più ambita di Palazzo dei Bruzi.

Le preferenze personali si sono attestate al 37,43%, mentre quelle delle sue liste hanno sfondato il muro dei quaranta fino ad arrivare al 43,15%. In totale 1399 votanti hanno scelto di premiare un consigliere presente a sostegno della coalizione, ma di non indicarlo come primo cittadino di Cosenza. È l’unico, degli otto aspiranti sindaco, a dover fare i conti con questa situazione.

Comunali Cosenza, per Francesco Caruso liste forti

Delfino di Mario Occhiuto, al suo fianco per tutta la campagna elettorale, Francesco Caruso si confronterà con l’altro Caruso, Franz, nel ballottaggio. Al primo turno ha potuto fare affidamento su liste forti, come Fratelli d’Italia o proprio quella di Occhiuto per Caruso. A prescindere dal voto disgiunto che ha caratterizzato il week-end del 3-4 ottobre, la sua pole position continua a non essere in discussione al netto di sorprese che sovvertirebbero i pronostici della vigilia. Chiaramente con tutto il clamore che ne conseguirebbe.

Comunali Cosenza, De Cicco e Rende più forti delle loro liste

Se per Franz Caruso il dato più o meno coincide con il risultato conseguito dalle liste (c’è uno scarto in suo favore di 375 voti), è Francesco De Cicco il candidato ad averne beneficiato maggiormente. Il suo nome è stato indicato dal 13,85% degli aventi diritto, mentre chi lo sosteneva si è fermato all’11,79%. La differenza è ampia, pari a 892 schede, poco più di quanto ha guadagnato Bianca Rende (811 voti) rispetto alle tre liste che ne hanno portato avanti la campagna elettorale.