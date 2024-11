Scontro a due a Decollatura in vista delle amministrative del tre e quattro ottobre. Nel borgo del Reventino nella sfida a sindaco i contendenti sono Carlo Spagnuolo e Raffaella Perri. Avvocato il primo, candidato con la lista Progetto Civico per Decollatura; ingegnere la seconda, in corsa con la lista Cambia Decollatura.

Lista Progetto civico per Decollatura, sindaco Carlo Spagnuolo

Francesca Arcieri

Lucia Bonacci

Romano Albino Cerra

Natale Colosimo

Felice Gallo

Emilio Salvatore Leo

Alfonso Lo Faro

Eliana Marasco

Fulvio Pascuzzi

Luca Sacco

Rina Scalzo

Giuseppe detto Pino Volpe

Cambia Decollatura, candidata a sindaco Raffaella Perri

Giampiero Nicolazzo

Alfonso Lo Faro

Fabio Tramonti

Felice Albace

Carmine Gigliotti

Valentina Boccalone

Claudio Marasco

Antonella Mercuri

Benedetta Romeo

Enzo Marchio

Giovanni Nero

Pierangelo Belfiore