Va al voto i prossimi 3 e 4 ottobre anche Falerna, nel Lametino. Il centro tirrenico torna alle urne anticipatamente dopo che a novembre 2020 le minoranza con le proprie dimissioni consegnò il Comune in mano ai commissari prefettizi. Ad indossare la fascia tricolore era Daniele Menniti, docente Unical, il quale prova in questa tornata elettorale a riacciuffare la fascia tricolore. A sfidarlo Francesco Stella, avvocato e già candidatosi alle elezioni del 2024. Due le liste in corsa.

Lista Fermare il Declino, Daniele Menniti sindaco

Giuseppe detto Pepè Trusso

Nicola Celano

Marco Antonio Macchione

Massimo Spinelli

Giovanni Barletta

Luca Mendicino

Michele Mercuri

Loris Carlo

Angela Folino

Antonio Grandinetti

Michele Mendicino

Lista Unirti per Falerna Insieme si può, Francesco Stella Sindaco