Concluso lo spoglio delle schede elettorali sono stati resi noti i dati in merito ai candidati che hanno supportato i quattro aspiranti sindaci. Intanto ecco la composizione della massima assise in caso si vittoria di Simona Scarcella o di Mariarosaria Russo

Concluse le operazioni di spoglio delle schede elettorali a Gioia Tauro, il responso è stato che per conoscere chi sarà il sindaco si dovrà ricorrere al ballottaggio tra Mariarosaria Russo e Simona Scarcella. La chiamata alle urne è prevista il 23 e 24 giugno prossimi.

Sono stati resi noti, intanto, i dati delle preferenze espresse dai cittadini in merito ai candidati a consigliere comunale appartenenti alle diverse liste in lizza. Di questo conteggio manca attualmente la sezione 14 in fase di definizione. Di seguito è possibile scaricare i file relativi alle preferenze di tutte le 14 liste.

Le preferenze ai candidati al Consiglio comunale: scarica i file

Liste a supporto di Mariarosaria Russo: "La Ginestra”, “Insieme per Gioia”, “Progetto gioiese”, “Rinascita gioiese”, “Partecipazione e democrazia”.

Liste a supporto di Rosario Schiavone: “Alleanza Gioiese” e “Tradizione e innovazione”.

Liste a supporto di Bellofiore: "lista Bellofiore" e "Cittadinanza democratica".

Liste a supporto di Simona Scarcella: "Forza Italia"," Udc", “Agire”, “Città del Porto”, “La Gioia del domani”.

Composizione Consiglio comunale: le due ipotesi

La probabile composizione del consiglio comunale in caso di vittoria di Simona Scarcella

Maggioranza

5 Forza Italia

2 Udc

2 La Gioia del domani

1 Agire

Minoranza

1 Maria Rosaria Russo

2 La Ginestra

1 Partecipazione e Democrazia

1 Rosario Schiavone

1 Alleanza gioiese

La probabile composizione del consiglio comunale in caso di vittoria di Mariarosaria Russo

Maggioranza

5 La Ginestra

2 Partecipazione e Democrazia

2 Insieme per Gioia

1 Rinascita gioiese

Minoranza

1 Simona Scarcella

2 Forza Italia

1 Udc

1 Rosario Schiavone

1 Alleanza gioiese