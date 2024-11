Sarà il ballottaggio a decretare il nuovo sindaco di Gioia Tauro, che per la prima volta nella storia della città sarà una donna. Lo scrutinio delle schede è ancora in corso, ma il dato è praticamente consolidato. A continuare ad aspirare alla fascia tricolore saranno Simona Scarcella, 49 anni, avvocato responsabile dell' area legale, anticorruzione e privacy dell' Autorità portuale della Calabria, che ha ottenuto il 39,21% delle preferenze e Mariarosaria Russo, 59 anni, pluripremiato dirigente scolastico che ha circa il 35,43% dei consensi. Due donne in lizza per Palazzo Sant’Ippolito.

Simona Scarcella è stata sostenuta da uno schieramento di centrodestra: Forza Italia, Udc, “Agire”, “Città del Porto”, “La Gioia del domani”. Mariarosaria Russo ha guidato la coalizione civica “La Ginestra”, ed è stata appoggiata da: “Insieme per Gioia”, “Progetto gioiese”, “Rinascita gioiese”, “Partecipazione e democrazia”.

La coalizione di Renato Bellofiore (“Cittadinanza democratica” e “Lista Bellofiore “) si è fermata al 7,55% dei voti e quella a sostegno di Rosario Schiavone (“Alleanza Gioiese” e “Tradizione e innovazione”) al 17,81%.

Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza. I verdetti delle urne dicono che Mariarosaria Russo e Simona Scarcella si contenderanno la carica di primo cittadino quando si tornerà a votare il 23 e 24 giugno. Fino a quel momento sarà importante scoprire i nuovi giochi di alleanze che entreranno in campo e quanto incideranno negli esiti finali. Appuntamento, quindi, alla prossima tappa in cui i cittadini gioiesi saranno nuovamente chiamati al voto per scegliere i propri rappresentanti.

I risultati delle liste

A sostegno di Simona Scarcella

Forza Italia - Ppe voti 1607 - 16,79%

Unione di Centro voti 713 - 7,45%

La Gioia del Domani voti 660 - 6,9%

Agire voti 635 - 6,63% C

Città del Porto voti 77 - 0,8%

A sostegno di Mariarosaria Russo

La Ginestra voti 1611 - 16,83%

Partecipazione e Democrazia voti 820 - 8,57%

Insieme per Gioia voti 664 - 6,94%

Rinascita Gioiese voti 315 - 3,29%

Progetto Gioiese voti 92 - 0,96%

A sostegno di Rosario Schiavone

Alleanza Gioiese voti 881 - 9,2%

Tradizione e Innovazione voti 787 - 8,22%

A sostegno di Renato Bellofiore