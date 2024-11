Su LaC News24 il confronto tra i candidati a sindaco di Gioia Tauro, uno dei quattro comuni calabresi – insieme a Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Montalto Uffugo - con popolazione superiore a 15 mila abitanti, che prevede l’eventuale turno di ballottaggio i prossimi 24 e 25 giugno.

Gioia Tauro, città strategica ricadente sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con uno dei Porti più importanti al mondo, si trova ad affrontare passaggi epocali. Per questo il network Diemmecom ha organizzato con le testate giornalistiche LaC News 24 e IlReggino.it. un confronto tra candidati, moderato dal direttore de IlReggino.it Claudio Labate, in collaborazione con il giornalista Giuseppe Mancini, che verrà trasmesso in diretta streaming sui canali social del network. Il dibattito politico avrà luogo oggi pomeriggio, dalle ore 16:30, nei locali de “Le Cisterne” nella centralissima Via Roma del comune pianigiano.

A poche ore dall’apertura dei seggi, risponderanno alle domande sui diversi temi d’interesse pubblico: Renato Bellofiore, Simona Scarcella e Rosario Schiavone, mentre l’altro aspirante sindaco Mariarosaria Russo si è detta costretta a declinare l’invito a causa di «improcrastinabili impegni istituzionali precedentemente assunti».

Interverranno ad arricchire il dibattito del confronto anche i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali: Salvatore Larocca, Segretario Generale Filt Cgil Calabria, Pino Pietro segretario confederale Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria, e Giuseppe Rizzo, segretario generale Uil Reggio Calabria.

La campagna elettorale dei candidati a sindaco si concluderà domani. In Piazza dell'Incontro si alterneranno sul palco: alle ore 19:00 Rosario Schiavone; alle ore 20:00 Mariarosaria Russo; alle ore 21:00 Renato Bellofiore; mentre Simona Scarcella svolgerà il comizio di chiusura alle ore 19:30 in Piazza del Marinaio.