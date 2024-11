Una campagna elettorale dura, dai toni accesi, al punto che uno dei tre candidati a sindaco non ha inteso confrontarsi pubblicamente con gli altri. Montalto Uffugo, comune di circa 21mila abitanti alle porte dell’area urbana di Cosenza, volterà pagina dopo 10 anni di consiliatura targata Pietro Caracciolo. Ad ambire alla sua poltrona sono Mauro D’Acri, Biagio Faragalli ed Emilio Viafora.

Elezioni a Montalto, i risultati

A scrutinio chiuso Biagio Faragalli, candidato della coalizione civica, è in testa con il 49,06% delle preferenze, 6.085 voti. Una percentuale che non gli consente di passare al primo turno e lo manda al ballottaggio con Mauro D’Acri, anch’egli rappresentante di una coalizione civica, che arriva al 42,43% per cento dei consensi, 5.262 voti.

Infine, Emilio Viafora, con la sua lista civica, si ferma all'8,51% con 1.056 voti.

Liste civiche

Sono circa 15mila gli aventi diritto che hanno scelto con il loro voto il nuovo Consiglio comunale e il loro massimo rappresentante. Tutti e tre i candidati si sono trincerati dietro la barriera del civismo. Nove le liste a sostegno di Mauro D’Acri, altre nove quelle che supportano Biagio Faragalli, mentre l’ex sindaco del Pci di inizio anni ’80 Emilio Viafora ne ha una sola e porta il suo nome.

Su D’Acri hanno trovato convergenza aree trasversali di tutti i partiti tradizionali, che però si sono guardati bene dal proporre all’elettorato il proprio simbolo sulla scheda. Così, l’ex consigliere regionale ha trovato terreno fertile in Fratelli d’Italia, in Forza Italia (area Gentile), nel Pd (Bevacqua, Iacucci e Adamo i suoi principali supporter) e in Azione. Discorso simile per Biagio Faragalli (Graziano di Natale del Pd era con lui), ma con un netto distinguo. Il suo legame con l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo è di dominio pubblico, cosa che ha portato il resto degli azzurri a sostenerlo nelle piazze. Anche Emilio Viafora, ex segretario della Cgil Calabria e della Cgil Veneto, ha potuto contare sulle simpatie di una parte del variegato mondo democrat che non ha gradito i posizionamenti di cui sopra. Carlo Guccione, Salvatore Perugini e Salvatore Giorno, ad esempio, hanno partecipato ad una sua iniziativa pubblica. Endorsement anche dalla candidata alle Europee di Avs Maria Pia Funaro.

I risultati delle liste

A sostegno di Biagio Faragalli

Biagio Faragalli Sindaco voti 1.453 - 11,98%

Montalto Azzurra voti 1.084 - 8,94%

Prospettiva Futura voti 931 - 7,68%

Amo Montalto voti 626 - 5,16%

Radici e Futuro voti 468 - 3,86%

La Migliore Montalto voti 466 - 3,84%

Passione Civica voti 447 - 3,69%

Montalto Solidale voti 243 - 2%

Cambiamento voti 109 - 0,9%

A sostegno di Mauro D'Acri

Primavera Democratica voti 844 - 6,96%

Forza Popolare voti 791 - 6,52%

Libera-mente voti 776 - 6,4%

Moderati per Montalto voti 689 - 5,68%

Progresso e Innovazione voti 634 - 5,23%

Agorà voti 556 - 4,59%

Montalto Protagonista voti 544 - 4,49%

Montalto in Comune voti 411 - 3,39%

Kore voti 318 - 2,62%

A sostegno di Emilio Viafora