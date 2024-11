Tre i candidati in corsa per la carica di primo cittadino: Armino, Barone e Ranuccio. Ecco tutti i candidati al Consiglio comunale

A Palmi primo passo di una campagna elettorale che si preannuncia scoppiettante. Le elezioni nella cittadina del Reggino come negli altri Comuni calabresi si terranno il prossimo 12 giugno. Ieri mattina è stata presentata la prima lista a sostegno del candidato a sindaco Pino Ippolito. Il fondatore del Circolo Armino, dopo aver sfiorato il ballottaggio 5 anni fa, ci riprova mettendo insieme una squadra priva di simboli e collegamenti politici.

Dovrà confrontarsi con gli schieramenti messi in campo dal sindaco uscente, Giuseppe Ranuccio, fieramente “civico” e con 5 liste in campo (Palmi condivisa, Avanti insieme, CambiaMenti, Obiettivo comune, Ranuccio sindaco) e da Giovanni Barone, ex primo cittadino. Quest’ultimo guida una coalizione di centrodestra ed è sostenuto da 8 liste: Politica libera, Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia, Lega, Ogni giorno Palmi, Barone sindaco, Partecipazione popolare.

Liste a sostegno di Giuseppe Ippolito Armino

Grazia Barbaro

Francesco Bragano

Luigi Antonio Carrozza

Vincenzo De Stefano

Felice Furfaro

Maria Carmela Felice

Domenico Gagliardo

Adele Gambardella

Maria Gioviale

Pierluigi Lauro

Marco Giuseppe Misale

Nicola Modafferi

Antonino Noto

Andrea Raco

Laura Rutigliano

Liste a sostegno di Giovanni Barone

Fratelli d'Italia



Misale Silvana

Buda Antonella

Careri Angelica

Corigliano Vincenzo

Corsaro Maria Laura

De Gennaro Massimiliano Francisco

Deodato Rocco

Furfaro Maria Rosa

Genua Caterina

Ilardo Giancarlo

Ippolito Antonino Domenico

Pipino Gaetano

Pugliese Alessia

Pugliese Giancarlo

Orlando Mattia

Zoccali Maria Beatrice

Politica libera



Franco Rita Enza Salvatrice

Aquino Pasquale detto Pasqualone

Benfatto Alessandro

Caratozzolo Carmela

Carbone Anna

Doria Caterina

Gagliostro Santo

Garozzo Giuseppe

Guerrasio Lucia

Mambrino Vincenzo

Morgillo Francesco

Ruoppolo Antonio

Saffioti Ylenia

Tarsitani Filippo

Viola Filomena

Fallace Ivan

Barone sindaco



Bagalà Pasquale Antonio

Barbera Silvana Maria

De Fulco Nuccia

De Maio Anna Maria

Fedele Cristina

Forleo Giuseppe

Franco Pietro

Gangemi Angela in Malagreca

Gullo Caterina detta Tita vedova Barbaro

Lopresti Maria

Melara Carmelo

Musicò Mario Giovanni

Pardo Rocco

Randazzo Carmelo Edoardo

Reitano Patrizia

Saffioti Rosaria

Lega

Bagalà Anna

Catania Valentina

Cilona Rocco

Foti Anna Maria Francesca

Manucra Mario

Parisi Marco

Pecoraro Anna

Saffioti Giovanni

Scarfone Lorena

Schipilliti Davide

Tripodina Valeria

Ventra Giovanni

Partecipazione popolare

Crucitti Domenica detta Emma

Briga Antonio detto Nino

Savo Andrea Vincenzo detto Enzo

Marturano Vincenzo

Scopelliti Barbara

Longo Luigi

Sposato Ugo

Bennici Sharon

Iannì Pamela

Caligiuri Ramona

Gullace Michele

Robino Nicolas

Liegato Carmelo

Carnevale Geppino

Anile Concetto detto Cetto

Unione di Cento

Ambrogio Rita

Bova Serafino

Floris Gianluca

Gentile Maria Carmela

Gallo Concetta

Iannelli Santo

Iannì Vincenzo

Iusi Massimo

Loffredo Angela in Strangio

Loiercio Letterio detto Lillo

Meduri Caterina Mafalda

Panella Maria Antonietta detta Antonella in Putrino

Puntiriero Davide

Speranza Nicola

Surace Vincenzo

Zervito Gabriele

Liste a sostegno di Giuseppe Ranuccio

Palmi Condivisa

Aquino Pasquale

Buonasera Laura

Cannizzaro Rosanna

Ciappina Elena

De Marco Cesare

De Maria Carmelo

De Santis Giuseppe

Filippone Desideria

Giamblanco Rocco

La Capria Domenico

Mallica Cinzia

Oliveri Francesco

Previtera Donatella

Riotto Alessandro

Samarasinghe M.K.P. detto Kalum

Versi Vincenzo

Avanti Insieme

Alagna Gaetano

Cuppari Maria Annunziata

Fameli Irene

Gentile Saverio

Iacovo Denise

Inguscio Claudio

Maisano Wladimiro

Mujà Luigi

Naso Antonella

Panucci Ferdinando

Perna Riccardo

Politanò Laura

Previtera Vincenzo

Repepe Sara

Serratore Samuele

Vadalà Emanuele

CambiaMenti

Bonaccorso Alessandra

Bruno Soccorsa detta Sina

Cammarata Ettore

Cardone Francesco

Celi Salvatore

Ferraro Emanuel Antonio

Filippone Roberto

Gallucci Annalisa

Gullo Vincenzo

Lacapria Valentina

Longo Francesco

Magazzù Giuseppe

Malagreca Jessica

Pompilio Luana

Teofani Diego

Virgillito Antonio

“Ranuccio sindaco”

Barone Giuseppe

Camera Saverio

Grillea Elisabetta detta Elisa

Lo Franco Angela Maria Chiara

Mauro Andrea

Mileto Michele

Pugliese Sandrina detta Sandra

Rizzitano Serena

Schipilliti Solidea detta Sole

Scidone Luciano

Sidari Giuseppe

Spampinato Gianluca detto Spampi

Sprizzi Lea

Tedesco Francescantonio detto Ciccio

Tripodi Salvatore

Vincenzi Alessandro

“Obiettivo Comune”

Arcuri Massimiliano detto Massimo

Baldassarre Vincenzo

Bellantoni Simone

Cicciari Luana

Cosentino Angela Orsola

Denaro Vittoria

Germanò Giuseppe Antonio

Lipari Giuseppe

Maio Anna

Melara Noemi

Messina Elisa

Mette Simona

Misale Rocco

Palumbo Gregorio detto Gori

Paratore Enrico

Schipilliti Domenico detto Zulù