In provincia di Cosenza, a Panettieri, c’è già un sindaco virtualmente eletto. Si tratta dell’uscente Salvatore Parrotta, candidato alla carica di primo cittadino dell’unica lista in campo, denominata Panettieri insieme si può. Secondo dati resi noti dal Comune, si sono già recati alle urne in 114 sui 284 aventi diritto, per cui nelle prime ore della giornata è stato già abbondantemente superato il quorum del 40 percento richiesto dalla legge in presenza di un solo candidato a sindaco, affinché le elezioni siano valide.

L’ulteriore scoglio da superare prima della proclamazione riguarda lo scrutinio: Perrotta sarà eletto se almeno metà di coloro che si sono recati alle urne hanno espresso una preferenza in suo favore, ovvero non hanno votato scheda bianca o non hanno annullato la scheda stessa.