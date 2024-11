Anche a Santa Domenica Talao, come per Santa Maria del Cedro e Orsomarso, gli elettori rieleggono il sindaco uscente. Sarà quindi Alfredo Lucchesi a guidare la cittadina per altri cinque anni. Il 60enne, a capo della lista "Rinascita Democratica", ha sconfitto gli avversari di "LiberaMente", capeggiata dal concittadino Salvatore Paolino.

Seguono aggiornamenti.

