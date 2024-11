Lo avevamo anticipato nelle scorse settimane, adesso c’è anche l’ufficialità: Angelo Giovanni Cofone concorrerà alla carica di primo cittadino di Acri alle prossime elezioni Amministrative in programma il prossimo 12 giugno.

Cofone, che sarà supportato da una coalizione composta da Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle si va ad aggiungere a Pino Capalbo, Natale Zanfini e Anna Vigliaturo, anche se quest’ultima candidatura potrebbe clamorosamente venire meno, dopo alcune valutazioni tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Le prossime ore saranno decisive, con la forzista Vigliaturo che potrebbe decidere di partecipare alla competizione elettorale con i due partiti di centrodestra, oppure convergere con Zanfini. L’ufficialità della candidatura di Cofone alla corsa verso palazzo Gencarelli è arrivata poco fa attraverso la seguente nota.

«Alla prossima tornata elettorale per le Amministrative di Acri del 12 giugno 2022 sarà presente la coalizione ‘Alternativa per Acri’ con il suo candidato a sindaco Angelo Giovanni Cofone». Si legge nel comunicato diffuso dalla coalizione Cofone.

«Il progetto politico - prosegue ancora la nota -, sostenuto dalle liste Movimento 5 Stelle e da Sinistra Italiana, sarà una occasione per Acri, per tutti quei cittadini che credono ancora in una alternativa politica concreta, trasparente, condivisa, del fare insieme, per ridare fiducia a chi l’ha persa e costruire un domani migliore per la nostra comunità».