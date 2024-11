Sono 82 i Comuni calabresi chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Le operazioni di voto si terranno il prossimo 3 e 4 ottobre in concomitanza con le elezioni regionali. In queste ore tutti gli aspiranti alla carica di sindaco e relativi consiglieri hanno provveduto ad ufficializzare le liste.

82 Comuni al voto

Coinvolti dall'ondata di votazioni 20 Comuni della provincia di Catanzaro, 29 della provincia di Cosenza, 19 del Reggino, 5 del Crotonese e 8 del Vibonese. I centri che registrano una popolazione superiore ai 15mila abitanti sono: Cosenza, Lamezia Terme e Siderno. In particolare a Lamezia si terranno elezioni parziali e si andrà al voto in 4 sezioni su 78. Un caso raro dopo il pronunciamento prima del Tar poi del Consiglio di Stato. In 4 seggi, si ricorderà, le verifiche della Prefettura appurarono anomalie. Da qui il ricorso presentato dai due ex candidati a sindaco Silvio Zizza e Massimo Cristiano relativamente alle operazioni di scrutinio delle elezioni di novembre 2019.

Provincia di Catanzaro

Provincia di Cosenza

Aieta

Albidona

Altilia

Amendolara

Belmonte Calabro

Bisignano

Calopezzati

Celico

Cerisano

Cleto

Cosenza

Falconara Albanese

Francavilla Marittima

Fuscaldo

Guardia Piemontese

Lago, Mangone

Marano Principato

Pietrafitta

Rogliano

Rovito

San Cosmo Albanese

San Demetrio Corone

San Lorenzo Bellizzi

San Nicola Arcella

San Pietro in Amantea

Sangineto

Scala Coeli

Spezzano della Sila

Zumpano

Provincia di Crotone

Provincia di Reggio Calabria