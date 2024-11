Franz Caruso è in diretta dal suo quartier generale a Rende (Cosenza). Al momento i numeri lo vedono dietro al candidato di centrodestra Francesco Caruso.

Franz Caruso: «Centrosinista alle regionali ha creato il caos»

«Intanto c’è da registrare una inversione di tendenza rispetto al dato regionale – dice Franz Caruso ai microfoni del giornalista di LaC Antonio Alizzi – gli avversari pensavano a una cavalcata vittoriosa che nei fatti non ci sarà. I dati che abbiamo propendono per un ballottaggio e credo che questo sarà l’esito del primo turno».

Parlando del risultato delle regionali di ieri aggiunge: «È difficile fare un’analisi parallela tra regionali e le comunali, qui abbiamo il doppio turno con voto disgiunto, però c’è una considerazione da fare: alle regionali il centrosinistra non ha avuto la capacità di essere unito su un nome. Inizialmente era stato indicato Nicola Irto poi, per ragioni inspiegabili, si è scelta la Ventura e infine la Bruni. Tutto questo disorienta l’elettorato e non dà un’idea di compattezza. Si deve ricostruire una coalizione di centrosinistra che abbia la capacità di cambiare passo e metodo».

Francesco Caruso: «Vincerò io»

Un volto disteso ma stanco, mostra Francesco Caruso, che ha risposto alle domande di Salvatore Bruno. «Ormai si profila un ballottaggio tra la mia coalizione e quella guidata da Franz Caruso. Sapevamo fin dall’inizio che ci sarebbe stato un clima appassionato per la presenza di otto candidati a sindaco, siamo soddisfatti di un risultato che ci premia e ci vede presenti in ogni parte della città. Tra due settimane come finirà? Finirà con la vittoria del centrodestra e di Francesco Caruso, io, del centrodestra».