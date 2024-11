Per la prima volta la Legge Spazzacorrotti trova applicazione nelle elezioni per il rinnovo degli organi di Palazzo dei Bruzi: ogni lista ha l’obbligo di pubblicare anche i certificati penali

Mettere insieme tutto il materiale necessario per adempiere alla Legge 3 del 9 gennaio 2019, meglio conosciuta come Legge Spazzacorrotti, non deve essere stato semplice per i responsabili delle 29 liste di candidati al consiglio comunale di Cosenza. Un esercito di 869 aspiranti amministratori per i quale la norma obbliga alla pubblicazione sui rispettivi siti web del curriculum e del certificato penale.

Operazione trasparenza

In questo modo ogni cittadino può accedere ad informazioni utili a conoscere le qualità etiche e professionali dei pretendenti ad uno scranno rappresentativo nel civico consesso, ed orientare meglio le proprie scelte nel chiuso della cabina elettorale. Da domenica prossima le informazioni saranno disponibili anche sul sito ufficiale del Comune di Cosenza.

Ecco tutti i link

Nel frattempo, per agevolare la consultazione delle informazioni, pubblichiamo in calce i link di accesso reperiti in rete.

Candidato sindaco Francesco De Cicco

Lista Francesco De Cicco Sindaco

Lista Popolo Partite Iva

Lista SiAmo Cosenza

Lista Cosenza per il sociale

Lista Cosenza Libera

Lista Sette Colli

Candidato sindaco Bianca Rende

Lista Bianca Rende Sindaca

Lista Movimento Cinquestelle

Lista Tesoro Calabria

Candidato sindaco Francesco Caruso

Liste coalizione Francesco Caruso

Candidato sindaco Fabio Gallo

Lista Movimento Noi

Candidato sindaco Franz Caruso

Liste coalizione Franz Caruso

Candidato sindaco Valerio Formisani

Lista Cosenza in Comune

Franco Pichierri

Lista Noi con l'Italia

Lista Democrazia Cristiana

Al momento della pubblicazione dell’articolo, non è stato possibile reperire la documentazione relativa alle cinque liste a sostegno del candidato Francesco Civitelli.