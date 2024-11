«Sento di dover ringraziare i cittadini crotonesi per la fiducia che mi hanno dato con il voto in questa prima parte della tornata elettorale ed i candidati tutti delle liste della mia coalizione per l’encomiabile lavoro svolto. Finalmente, dopo oltre un decennio, il centrodestra torna a Crotone attivo e competitivo e vede Forza Italia primo partito della coalizione e io, con orgoglio, posso dire di aver contribuito a rappresentare una alternativa per Crotone e per i crotonesi».

Così il candidato del centrodestra Antonio Manica.

«Affronterò il ballottaggio – dice – con la stessa grinta e la stessa voglia di dare a Crotone la normalità, attraverso quel cambiamento che metterò in atto da subito. In breve tempo la coalizione, con un lavoro di squadra, è riuscita ad ottenere ottimi risultati e sono proprio questi risultati che mi spingono a fare e a fare sempre meglio. Ci sono tutti i presupposti per vincere senza bisogno alcuno di trasversalismi e accordi: ho una grande squadra che si impegnerà ancora e più di prima, ma dalla mia parte ci sono anche i crotonesi, che hanno libertà di voto, ed è da loro che mi aspetto i consensi per vincere, perché sanno che non tradirò mai la fiducia che vorranno riporre in me».