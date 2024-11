Paolo Mascaro riconfermato sindaco e consiglio comunale in esatta identica composizione a quella precedente. È quanto hanno decretato le schede elettorali uscite dalle urne dei quattro seggi per i quali è stato disposto il ritorno al voto. Uno scrutinio lungo che ha visto, in particolare, la sezione 73 rimanere bloccata per ore.

I Nessun cambiamento quindi nonostante le anomalie evidenziate da più parti e, in particolare, da Silvio Zizza, candidato nel 2019 a sindaco, avessero fatto supporre al Tar e al Consiglio di Stato che in quattro sezioni si fosse corso il rischio di un inquinamento del voto.

Ma nuovamente i lametini hanno eletto i medesimi consiglieri. Dopo la sospensione di un anno e mezzo ritorna l’amministrazione nella stessa identica composizione di prima. Nel frattempo un commissariamento lacrime e sangue che ha visto diversi comparti della città rimanere fermi. Ai seggi si sono recati 1.113 su 2.255 degli aventi diritto, il 49.36%. A riandare al voto al sono state le sezioni 2, 44, 73 e 78.