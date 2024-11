Sono sei i comuni del Vibonese chiamati alle urne nella tornata delle amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. Il turno di ballottaggio, previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio non riguarderà la Calabria, dal momento che i paesi al voto (42 in totale) hanno tutti popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.

Nel Vibonese andranno a votare i cittadini di sei comuni. Ecco quali sono:

Dinami

Filandari

Gerocarne

Nardodipace

Parghelia

Sant’Onofrio.