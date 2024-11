Cresce l’attesa per conoscere i nuovi sindaci nei comuni calabresi chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre. A Cosenza otto candidati si contendono palazzo dei bruzi

Manca davvero poco per conoscere chi indosserà la fascia tricolore di primo cittadino nei 30 comuni in provincia di Cosenza, dove gli aventi diritto al voto, il 3 e 4 ottobre 2021, si recheranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco del loro comune. Tra le amministrazioni che rinnovano il consiglio comunale spicca senza dubbio la città di Cosenza, dove è terminata dopo quasi nove anni e mezzo l’esperienza di Mario Occhiuto, rieletto per due volte consecutive alla guida di Palazzo dei Bruzi.

A Cosenza si confrontano otto candidati a sindaco: Francesco Caruso per il centrodestra, Franz Caruso per il centrosinistra, Bianca Rende (sostenuta da M5S e Carlo Tansi), Francesco De Cicco (assessore uscente), Francesco Civitelli, Franco Pichierri, Fabio Gallo e Valerio Formisani. Cinque anni fa, Mario Occhiuto stracciò la concorrenza, vincendo al primo turno con il 58,96 per cento. Ora è probabile che si vada al ballottaggio.

A Bisignano, invece, dopo le dimissioni del sindaco Francesco Logiudice, la partita si gioca su tre fronti. Si rinnovano le cariche amministrative anche a Fuscaldo, dove Gianfranco Ramundo ha fatto due mandati e, come impone la legge, non si è potuto ricandidare, dando spazio al vicesindaco, Paolo Cavaliere. Elezioni comunali anche a Celico, dopo l’indagine per concussione che ha travolto l’ex sindaco Antonio Falcone, arrestato dalla procura di Cosenza, e a Rogliano, tra i comuni più colpiti dalla prima ondata della pandemia da Covid-19, dove il sindaco uscente Giovanni Altomare prova il bis.

Gli altri comuni in cui si vota sono: Aieta, Cleto, San Nicola Arcella, Guardia Piemontese, Sangineto, Belmonte Calabro, San Pietro in Amantea, Falconara Albanese, Cerisano, Rovito, Marano Principato, Mangone, Lago (dove si attende di conoscere se l’unica lista in campo, guidata da Enzo Scanga, abbia raggiunto il quorum), Altilia, Pietrafitta, Spezzano della Sila, Zumpano, Albidona, Amendolara, Calopezzati, San Demetrio Corone, Francavilla Marittima, San Cosmo Albanese, San Lorenzo Bellizzi e Scala Coeli.

Elezioni comunali 2021 nel Cosentino: ecco dove si vota

Area tirrenica

Aieta

Cleto

San Nicola Arcella

Guardia Piemontese

Sangineto

Belmonte Calabro

San Pietro in Amantea

Fuscaldo

Falconara Albanese

Ara Cosenza-Presila-Savuto-media valle del Crati

Cosenza

Celico

Cerisano

Rovito

Bisignano

Rogliano

Marano Principato

Mangone

Lago

Altilia

Pietrafitta

Spezzano della Sila

Zumpano

Area jonica

Albidona

Amendolara

Calopezzati

San Demetrio Corone

Francavilla Marittima

San Cosmo Albanese

San Lorenzo Bellizzi

Scala Coeli