Cresce l’attesa per conoscere i nuovi sindaci nei comuni calabresi chiamati alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Nella provincia di Reggio Calabria sono 19 che si recheranno alle urne. Su tutti, sono tre quelli che spiccano per dimensioni e importanza politica: Melito Porto Salvo, Polistena e Siderno.

A Melito, si spera di poter tornare ad avere un sindaco democraticamente eletto dopo un lungo periodo di commissariamento dovuto alla fine anticipata dell’era Meduri. Due le liste che saranno in campo, almeno in teoria, visto che anche la scorsa volta si pensava ad una sfida a due, finita poi con una tornata di fatto inutile per la scarsa partecipazione di cittadini elettori. La speranza, come si diceva, è che Melito possa tornare presto ad avere un sindaco poiché quella che un tempo era certamente la seconda città dell’hinterland reggino per dimensioni e importanza, si trova oggi a vivere un momento di particolare smarrimento, con i giovani che sono quasi tutti andati via e l’età media che si alza inesorabilmente.

A Polistena si torna nuovamente alle urne dopo la tempestosa vicenda dell’ex sindaco Marco Policaro, dimessosi a seguito di quanto emerso dall’inchiesta “Faust”, che aveva portato al coinvolgimento del suocero e di altre persone vicine all’allora primo cittadino. Questi, con un atto di onestà intellettuale, decise di non poter più andare avanti e si dimise dall’incarico.

A Siderno, invece, si punta con decisione a lasciarsi alle spalle lo scioglimento per infiltrazioni mafiose che portò alla fine dell’era Fuda. Dopo un nuovo rinvio dovuto proprio alla decisione di sciogliere il Consiglio, ora a Siderno dovrebbe tornare un sindaco democraticamente eletto che avrà il non semplice compito di risollevare le sorti della cittadina jonica, dopo un lungo periodo di decadimento e grigiore.

Si voterà, sulla Piana di Gioia Tauro, anche a Delianuova, Galatro, Melicuccà, Melicucco e Seminara. Sulla Locride a Camini, Careri, Ferruzzano, Gerace, Mammola, Sant’Agata del Bianco e Stilo. Nell’hinterland reggino, invece, a Bova, Palizzi, Roghudi, San Lorenzo.

Elezioni comunali 2021 nel Reggini: ecco dove si vota

