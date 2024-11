A San Lorenzo l’elezione del sindaco Giovanni Manglaviti con il 92,2%, 948 voti è durata giusto il tempo di un amen. E sì perché il sindaco ha riportato oltre 30 anni fa una condanna per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico che lo ha reso incandidabile.

Nonostante ciò, Manglaviti si è candidato ed è stato eletto ma l’elezione è nulla e San Lorenzo rimarra commissariata in attesa che Manglaviti, come ci ha confermato telefonicamente, farà ricorso in quanto, sostiene «sapevo della condanna per questo ho richiesto per tempo il casellario giudiziale per potermi candidare ed era pulito. Credevo che visto gli anni trascorsi non risultasse più alcuna pendenza».