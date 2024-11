Vibo Valentia ma anche i popolosi Nicotera, Soriano e Mileto. Sono 13 i Comuni della Provincia di Vibo interessati dalla tornata elettorale del giugno 2024 per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. In Calabria, Vibo è l’unico capoluogo di Provincia chiamato alle urne. La sfida vede in campo Enzo Romeo (area progressista), Roberto Cosentino (centrodestra), Francesco Muzzopappa (area di centro), Marcella Murabito (Rifondazione comunista).

I 13 Comuni vibonesi chiamati al voto

