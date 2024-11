Sono 8 i Comuni della provincia di Vibo Valentia che voteranno per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale il 3 e 4 ottobre. In particolare, a Zambrone il sindaco uscente Corrado L'Andolina andrà a sfidare Mariella Epifanio.

Tre liste in campo a Dasà. A caccia di riconferma il sindaco uscente Raffaele Scaturchio impegnato nella competizione elettorale contro Francesco Filardo, ex dipendente delle Ferrovia in pensione e ex sindacalista Filt – Cgil Calabria e contro Antonio Rosso Portaro.

Due gli schieramenti in campo a Joppolo. Non ricandidato il primo cittadino uscente Carmelo Mazza, è sfida fra Valerio Mangialardo e Giuseppe Dato mentre a Francica l'ex assessore Michele Mesiano sfida Giuseppe Fogliaro. Entrambi sono alla guida di due liste civiche.

Elezioni comunali nel Vibonese: ecco dove si vota

Brognaturo

Dasà

Filadelfia

Francica

Joppolo

Polia

Sant’Onofrio

Zambrone