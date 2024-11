Marco Policaro è il nuovo sindaco di Polistena. Il piccolo centro della provincia di Reggio Calabria resta saldamente il mano alla sinistra, che nel simbolo di Difendiamo Polistena ha la falce e il martello. Una vittoria che si profila schiacciante per Policaro, alla fine dello scrutinio ha ottenuto 4.021, pari al 73,64 70% delle preferenze.

Quasi un plebiscito per la lista che rappresenta l’amministrazione comunale uscente e che contava in lista solo 12 candidati, a fronte dei 16 di quella concorrente. Il dato definitivo dovrebbe essere disponibile intorno a mezzogiorno.

Marco Policaro, geometra di 38 anni è stato per due consiliature vicesindaco di Michele Tripodi. Questi, in base al divieto di terzo mandato consecutivo, non ha potuto puntare alla fascia di primo cittadino, ma è candidato come consigliere comunale. Si ferma al 1.439, pari 26,36% il candidato di Uniti per Polistena Salvatore De Pasquale, 63 anni, pensionato della Agenzia delle entrate e un passato da consigliere di destra.