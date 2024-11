Quando a Corigliano Rossano sono state scrutinate il 51,85% delle schede Flavio Stasi è in testa con il 40,77% delle preferenze (16958 voti) seguito dal generale e già consigliere regionale Giuseppe Graziano che si attesta al 31,14% (12953 voti). Dietro Gino Promenzio con il 27,57% (11679 voti).

Per Corigliano Rossano è la prima tornata elettorale dopo la fusione dei due municipi che ha permesso di costituire una delle realtà più popolose dell’intera regione con oltre 77.000 residenti. In quello che oggi è il terzo Comune più grande della Calabria la sfida politica era stata raccolta da Claudio Fiorentino, portavoce del Movimento 5 Stelle (la cui lista è stata però esclusa per irregolarità nella presentazione); Giuseppe Graziano, a guida della coalizione costituente denominata il “Sindaco che unisce” con 13 liste; Gino Promenzio, a capo della coalizione “Civico e Popolare” e Flavio Stasi per la coalizione “Direzione Corigliano-Rossano”.