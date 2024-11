Tante battaglie a favore del territorio crotonese alle spalle, e tanto entusiasmo per questa nuova avventura: è la neo senatrice del Movimento 5 Stelle Margherita Corrado

Crotonese, laurea in Lettere Classiche e specializzazione in Archeologia, tante battaglie a favore del territorio – basti ricordare quelle di Capocolonna o Scifo: è la neo senatrice Margherita Corrado, eletta alle Politiche del 4 marzo scorso in forza al Movimento 5 Stelle con il 51,60% delle preferenze. Anche lei, come la collega pentastellata eletta alla Camera Elisabetta Barbuto, è alla prima esperienza politica.

«È un'enorme emozione – ha dichiarato – dal mio punto di vista il risultato era inatteso, non perchè non avessi fiducia nelle possibilità del Movimento, ma perchè essendo io estranea per storia personale alla politica e non attivista 5 Stelle, non avevo la percezione precisa della realtà con la quale andavo a confrontarmi. Una grande emozione, ma anche una responsabilità che si fa sentire».

Le tematiche da portare subito all'attenzione del Parlamento sono quelle della mobilità. In merito, la Corrado ha dichiarato che «è fondamentale. Sono particolarmente contenta per il fatto che tra gli eletti, sia alla Camera che al Senato, ci sono molti rappresentanti della fascia jonica calabrese, che quindi hanno le stesse priorità: la strada statale 106 è un tema che tutti hanno a cuore, l'aeroporto di Crotone, visto che potrebbe servire e serve – quando funziona – questa zona, è anch'esso al centro dell'attenzione di tutti. Non sarà, quindi, il mio interesse e la mia insistenza su questo tema, nonché quello della dottoressa Barbuto per la Camera, ma avremo nella stessa direzione anche gli altri portavoce del Movimento 5 Stelle che sono stati eletti. Credo proprio che sarà la stagione ideale per cercare di incidere realmente su questa problematica serissima che ha il nostro territorio».

In merito alla piccola querelle nata da una delle compagne di tante battaglie della Corrado, ovvero la dottoressa Linda Monte che ha voluto sottolineare la non precisione di alcuni meriti per determinate situazioni affrontate, la neo senatrice ha dichiarato: «tra i tanti difetti che ho, c'è anche il fatto che non riesco a non voler bene alle persone cui voglio bene. Nonostante tutto continuo ad avere grande affetto nei confronti di Linda Monte. Ritengo, però, di non avere nulla da rimproverarmi nei suoi confronti».