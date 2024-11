Potere al Popolo ha scelto Francesco Campolongo. Presto l'investitura ufficiale

Prosegue il lavoro dell’europarlamentare Laura Ferrara, cui il Movimento Cinquestelle ha affidato il compito di coordinare la campagna elettorale in Calabria. Per la provincia di Cosenza, tra gli aspiranti ad un posto in lista per il parlamento c’è anche Gustavo Coscarelli, già candidato a sindaco di Cosenza. L’ingegnere, nella corsa a Palazzo dei Bruzi, ottenne 1.825 preferenze, pari al 4,42%, più del doppio di quelle riportate dalla lista. La sua iscrizione alla procedura di selezione avviata via web è stata quasi un atto dovuto.





Procedura web attivata anche da altri membri del Meetup

Da segnalare anche la corsa di Gianni Malgeri, per molti anni responsabile del Tribunale dei diritti del malato e del Movimento Federativo Democratico, poi diventato Cittadinanzattiva. E ancora quella di Ivan Duca, dipendente del Cnr e coordinatore nazionale del sindacato Usi-Ricerca, membro del meetup di Cosenza. Ha annunciato la sua candidatura anche Mirko Iaquinta, pentastellato della prima ora, attore, tra i protagonisti dell’opera Francisco De Paula, il musical di successo sulla vita del santo taumaturgo.

Potere al popolo in procinto di ufficializzare Campolongo

Rifondazione Comunista è il nucleo centrale di questo cartello politico che ha individuato nella 37enne napoletana Viola Carofalo la candidata premier. Non ci saranno interlocuzioni con Liberi e Uguali, troppo distanti le posizioni dei due movimenti. Quello guidato da Piero Grasso si interfaccia con Sinistra Italiana e con Mdp – Articolo 1, mantenendo aperto il dialogo con il Pd. Potere al Popolo dunque presenterà un proprio candidato in ogni collegio uninominale. In quello di Cosenza sarà presto ufficializzato il nome di Francesco Campolongo, segretario del Circolo Gullo-Mazzotta. Con ogni probabilità sarà della partita, ma in un collegio plurinominale a Napoli, la cosentina Novella Formisani, nipote di Valerio Formisani, specializzanda in psichiatria nella città partenopea alla Università Federico II.

Salvatore Bruno