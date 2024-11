Le operazioni di voto a Cosenza vengono scosse dalle intenzioni di Franz Caruso di denunciare, domani mattina, il geologo Carlo Tansi, candidato sia al Comune di Cosenza sia alle Regionali nella lista Tesoro Calabria, rispettivamente a sostegno della candidatura a sindaco di Bianca Rende e della candidata presidente della Regione Calabria, Amalia Bruni. Il riferimento è a un post pubblicato nel pomeriggio da Tansi, poi rimosso.

L’avvocato penalista ritiene che Carlo Tansi abbia violato il silenzio elettorale ed è per questo motivo che domani mattina si presenterà negli uffici della Questura di Cosenza per querelare l’ex capo della protezione civile calabrese.

Caruso: «Il post di Tansi una buffonata»

«Il post su Facebook di Tansi? Una buffonata. Un'altra delle sue "tansanate". È da mesi che ci ha abituati ad una impostazione schizofrenica della sua campagna elettorale: dice prima una cosa e subito dopo afferma l'esatto opposto. Non sa più cosa inventarsi per racimolare qualche voto» - ha dichiarato in una nota Franz Caruso. «Questo post va ben oltre il suo abituale metodo del politicamente scorretto. In questo caso ha violato il silenzio elettorale, imposto dalla legge, per diffondere una notizia evidentemente falsa e calunniosa, con il chiaro intento di generare disorientamento nell'elettorato. Un colpo basso per tentare di fermare la corsa del centrosinistra proiettato alla guida della città»