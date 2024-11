Al partito di Fratelli d'Italia la rappresentanza più numerosa. In caso di successo del centrodestra il recordman di consensi Francesco Spadafora sarebbe in pole per la presidenza del Consiglio

Nel centrodestra il partito di Fratelli d’Italia ha fatto il boom, trascinato da Francesco Spadafora, il consigliere in assoluto più votato tra tutti gli 869 candidati, con 1.172 preferenze. Agente di polizia prestato alla politica, già nella passata consiliatura era stato recordman di consensi. Il risultato elettorale, nel caso in cui Francesco Caruso dovesse vincere il ballottaggio, lo pone in pole position per la carica di Presidente del Consiglio. I meloniani avranno la pattuglia più consistente della loro coalizione, composta da almeno tre componenti e che raddoppierà se il centrodestra resterà al comando di Palazzo dei Bruzi.

Ecco i venti consiglieri di maggioranza

Fratelli d’Italia: Francesco Spadafora (1172 voti), Ivana Lucanto (845 voti), Giuseppe d’Ippolito (529 voti), Annalisa Apicella (483 voti), Massimo Lo Gullo (468 voti), Michele Arnoni (382 voti);

Occhiuto per Caruso: Alfredo Dodaro (446 voti), Francesco Cito (422 voti), Fabio Falcone (373 voti), Elio Di Nardo (282 voti), Gaetano Cairo (250 voti);

Forza Cosenza: Antonio Ruffolo (737 voti), Michelangelo Spataro (527 voti), Luca Gervasi (463 voti), Alessandra De Rosa (340 voti);

Udc: Enrico Morcavallo (334 voti);

Lega: Roberto Bartolomeo (219 voti);

Bella Cosenza: Carmelo Ambrogio (316 voti);

La Calabria che Vuoi: Maria Luisa Arsì (203 voti);

Coraggio Cosenza: Massimo Colla (253 voti).

La rappresentanza dell’opposizione

Candidati a sindaco perdenti: Franz Caruso, Bianca Rende, Francesco De Cicco, Valerio Formisani;

Caruso Sindaco: Maria Teresa De Marco (421 voti), Massimiliano Battaglia (353 voti), Caterina Savastano (305 voti);

Partito Democratico: Damiano Covelli (532 voti), Maria Pia Funaro (498 voti);

Lista Bianca Rende Sindaca: Francesco Luberto (189 voti);

Cosenza Libera: Pasquale Sconosciuto (459 voti).

Lista De Cicco sindaco: Francesco Gigliotti (212 voti)

Tutti i dati sono stati forniti dall'ufficio stampa del Comune di Cosenza. Sono ancora ufficiosi e suscettibili di variazioni e non tengono conto di eventuali apparentamenti.