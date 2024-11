Il candidato sindaco del Pse conferma di voler correre da solo alle prossime amministrative di Cosenza dopo l'imposizione 'unilaterale' di Lucio Presta da parte del resto del centrosinistra

"Voglio chiarire la mia posizione senza dubbi interpretativi che possano consentire alle anime belle di giornalisti dietrologi di rappresentarci in maniera diversa dalla realtà - ha dichiarato Paolini - Io ho posto la mia candidatura alle primarie del centrosinistra. Sono state soppresse ed ho detto – insieme ad altri amici – che avremmo continuato da soli. Ci è stato chiesta una disponibilità a riaprire il confronto e l’abbiamo dato ad una sola condizione: riaprire il tavolo senza imposizioni di candidature unilaterali. Se non si trova l’accordo, primarie.

Per il resto è inutile che ci si giri intorno: non ci sono incarichi, prebende o altro che possa allettarmi. L’unica moneta di scambio con me sono i diritti dei cittadini che sono stati calpestati dal Pd e devono essere rispettati. Punto e basta. Adesso è sufficientemente chiaro?".