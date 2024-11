Sono cinque i simboli della coalizione a sostegno di Francesco Civitelli. Una formazione civica ispirata all’azione dell’indimenticato sindaco Mancini, ritratto sui manifesti elettorali del candidato, e che guarda al ripristino della viabilità come chiave di volta per rilanciare il commercio.

Civitelli: «Riaprire Viale Parco»

«Ci sono tre nuovi cantieri su Viale Parco – dice, commentando negativamente il restringimento della carreggiata per fare posto alla pista ciclabile – Così la circolazione va in crisi. Noi lo riapriremo subito per dare nuova linfa al'economia». Giudizio negativo poi, sullo stato dei quartieri periferici «dove mancano i servizi essenziali – afferma – Sono carichi di rifiuti e carenti di manutenzione. E poi c’è sempre il problema dell'approvvigionamento idrico. L’acqua corrente in alcune zone è diventata un lusso».

Civitelli: «Sostegno ai più deboli»

«Le scelte sbagliate e fallimentari dell’amministrazione – dice ancora Francesco Civitelli – hanno dato il colpo di grazia alle famiglie in difficoltà, fiaccate dalla crisi economica e nell’ultimo anno, anche dalla pandemia. La nostra attenzione ai quartieri sarà a 360 gradi. Nonostante vi sia nella giunta uscente un assessore con delega proprio ai quartieri, basta farsi un giro per verificare che non ve ne sia neppure uno con le condizioni minime di vivibilità». Ecco l’intervista