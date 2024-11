Il candidato a sindaco di Reggio Calabria, Antonio Minicuci, incassa l’appoggio del capogruppo in Consiglio regionale della Casa delle libertà, Giacomo Pietro Crinò, che attraverso una nota annuncia «la sua discesa in campo» a supporto dell’ex segretario generale del Comune di Genova, originario di Melito Porto Salvo.

Il capogruppo Cdl «manifesta apprezzamento per la scelta autorevole del candidato per il centrodestra, nella persona di Minicuci», e afferma «l’esigenza di definire subito un campo politico formato da tutte le forze di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Reggio Calabria dello stesso».

«La Casa delle Libertà – si legge in una nota di Crinò - crede in questa candidatura, riconferma il valore della scelta, che deve ora concorrere a rafforzare la coalizione delle forze orientate a sostenerla. Il partito auspica una chiara e netta caratterizzazione programmatica che il candidato Sindaco, con la sua consolidata ed apprezzata esperienza istituzionale, saprà, al meglio, riassumere attorno alle più importanti e gravi emergenze sociali, economiche e strutturali della comunità reggina. Siamo tutti chiamati - conclude il capogruppo regionale - a raccogliere in questa fase le energie migliori del territorio per un grande progetto che ridia fiducia e prestigio alla città di Reggio Calabria».